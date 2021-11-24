Без рамок: Huawei выпустил первый MateBook на базе 6-ядерного процессора

Компания Huawei представила в России обновленный ноутбук Huawei MateBook 14 на базе 6-ядерного процессора AMD Ryzen 5 5500U. Модель получила безрамочный 2К-экран со стандартом 100% sRGB, 16 ГБ оперативки и 512-гигабайтный SSD. У нее тонкий металлический корпус из алюминиевого сплава, а весит устройство 1,49 кг. Пользователь может переключаться между стандартным и производительным режимами работы при помощи горячих клавиш и синхронизировать ноут с другими гаджетами. Подробнее — в материале «Известий».

Процессор и батарея

Новая модель ноутбука MateBook 14 впервые представлена с 6-ядерным процессором от AMD.

Мощный процессор AMD Ryzen 5 5500U с графикой Radeon Graphics специально разработан компанией AMD для портативных ноутбуков. Высокая производительность и быстрый доступ к файлам обеспечивается двухканальной оперативной памятью DDR4 RAM объемом 16 ГБ и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Такие характеристики позволяют использовать устройство для разных целей: одновременной работы в нескольких приложениях и профессиональных программах или игр. Ноутбук оснащен нестандартной системой охлаждения Huawei Shark fin: вместо единственного вентилятора, как на большинстве современных ультрабуков, здесь стоит два и благодаря лопастям S-образной формы и двум теплоотводным трубкам, они работают совершенно бесшумно.

Интересна и функция смены режимов производительности. Ноутбук позволяет пользователю переключаться между стандартным и производительным режимами работы при помощи специальной комбинации клавиш Fn+P, но нужно учитывать, что хотя при производительном режиме уровень вычислительной мощности сильно повышается, батарея разряжается быстрее.

Мощности батареи хватит на воспроизведение высококачественного видео, сохраненного на ноутбук, в течение 11 часов, 15 минут зарядки хватит на 2,5 часа работы с офисными приложениями. Кроме того, модель оснащена 65-ваттным адаптером питания с USB Type-C, что позволяет заряжать и другие гаджеты с таким разъемом. Функция обратной зарядки доступна, даже когда ноутбук выключен, то есть его можно использовать как мощную внешнюю батарею, например, для смартфонов и планшетов.

Новая модель получила тонкий металлический корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава с алмазной полировкой. При габаритах 307,5×223,8×15,9 мм устройство весит 1,49 кг.

У него безрамочный 2К-экран Huawei FullView с разрешением 2160×1440 при плотности пикселей 185 ppi. Полезная площадь дисплея — 90%, изображение на нем выглядит реалистичным и ярким. Соотношение сторон экрана — 3:2. Это вариант «мониторного» формата, он особенно удобен при работе с документами, таблицами и приложениями.

Кроме того, ноутбук получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free и подтвердил низкий уровень вредного синего излучения от экрана. К тому же дисплей не мерцает, и это снижает нагрузку на глаза даже во время долгой работы.

— Набор ключевых характеристик (2K-экран с соотношением сторон 3:2 и широким цветовым охватом 100% sRGB) указывает на то, что продукт ориентирован на тех, кто выбирает ноутбук для работы: офис, графика, кодинг. Это те потребители, которые с одной стороны хотят, чтобы устройство было мобильным и портативным для того, чтобы везде брать его с собой, а с другой стороны обладало достаточным количеством интерфейсов, от которых производители зачастую отказываются в более компактных моделях — USB-A, HDMI, — отметил представитель Huawei.

Обновленные технологии

За объёмное звучание отвечает двухполосная акустическая система с двумя динамиками, четырьмя аудиорежимами и функцией коррекции искажений. Искусственный интеллект анализирует шумы и отзвуки и автоматически сглаживает их. Кроме того, он точно улавливает голос и отфильтровывает эхо и лишние звуки — это удобно для видеозвонков и конференций.

К ноутбуку легко подключить смартфон, планшет или монитор с помощью обновленной технологии Huawei Share 3.0. Например, интерфейс смартфона будет отображаться на дисплее MateBook 14 благодаря функции «Мультискрин». Можно открывать до трех мобильных приложений, просматривать файлы, контакты и заметки телефона, а также отвечать на голосовые и видеозвонки с ноута.

Если пользователю нужен дополнительный экран, то подключается, к примеру, планшет. Файлы между устройствами перемещаются простым переносом с одного дисплея на другой. Так легче и при работе с графикой: можно, например, создавать на ноуте дизайн-проект, а планшет использовать в качестве скетчпада.

«Можно работать и в двух программах одновременно, — добавляют в Huawei, — Одна программа будет отображаться на экране MateBook, а другая — на экране планшета. Режим удобен для создания заметок во время онлайн-уроков и видеоконференций».

У MateBook 14 есть кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Она позволяет обойтись без ввода пароля, но при этом сохранить безопасность данных. Модель получила полноразмерную клавиатуру с тремя уровнями подсветки, а также несколько разъемов: кроме USB Type-C, это DisplayPort (подключение внешних устройств), два порта USB Type-А, порт HDMI, плюс 3,5-миллиметровый разъем для наушников и микрофона.