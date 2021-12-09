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В ЮНИСЕФ заявили об увеличении числа живущих в нищете детей

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Число детей, которые живут в нищете, с 2019 года увеличится на 100 млн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы вернуться к допандемийному уровню детской бедности, понадобится семь-восемь лет. Об этом сказано в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Как сообщили эксперты, пандемия оказалась самой большой угрозой для детей за 75-летнюю историю существования фонда.

«По прогнозам, в мировом масштабе доля детей, живущих в условиях многомерной бедности, увеличится с 46-48%, зарегистрированных до начала COVID-19 (около 1 млрд детей), до примерно 52% в 2021-м», — говорится в документе.

В ЮНИСЕФ также заявили, что к сентябрю 2021 года школьники во всем мире потеряли 1,8 трлн часов очного обучения из-за закрытия школ в связи с пандемией коронавируса. По словам экспертов, это повлечет долгосрочные социальные и экономические последствия.

В 2020 году более 23 млн детей не получили необходимых вакцин. Это почти на 4 млн больше, чем в 2019 году. Это самый большой показатель, зафиксированный с 2009 года, заявили эксперты в своем докладе.

ЮНИСЕФ также призвал государства способствовать окончанию пандемии путем обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса. А также обеспечить детей качественной медициной, образованием, а также защитить их от последствий изменения климата. 4 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире.

Георгиева добавила, что в сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран необязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Он отметил, что влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, как и на всю глобальную экономику.

На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон» глобальная инфляция растет, и есть два сценария дальнейшего развития ситуации. По мнению финансового эксперта Натальи Смирновой, штамм может оказаться либо не таким смертоносным, как предполагают специалисты, либо наоборот. И от этого будет зависеть экономическая ситуация в стране и мире.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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