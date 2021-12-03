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Финансист назвала варианты влияния «Омикрона» на глобальную инфляцию

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На фоне распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон» продолжается глобальная инфляция. Существует два сценария дальнейшего развития ситуации, считает финансовый эксперт Наталья Смирнова. Своим мнением в четверг, 2 декабря, она поделилась с РЕН ТВ.

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По ее словам, если штамм окажется не таким смертоносным, как предполагает ВОЗ, то инфляция к концу 2022 года или началу 2023 года уже войдет в какое-то нормальное русло.

Если же всё пойдет по плохому сценарию — вирус окажется очень опасным и это признает ВОЗ, — то в таком случае следует ожидать череду локдаунов, но не ту, что наблюдалась в марте 2020-го года, уточнила финансист.

«И, если при этом настоится ещё холодная зима в Европе и будет дополнительный скачок на газ и нефть, то тогда мы увидим инфляцию ещё больше, чем сейчас», — добавила Смирнова.

Ранее, 2 декабря, эксперты Saxo Bank в своем отчете «Шокирующие предсказания» предупредили, что в 2023 год уровень инфляции в США достигнет 15%. Они отметили, что таких показателей инфляции в стране не было со времен Второй мировой войны.

30 ноября индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ просели в среднем на 1,4% на фоне объявления Пауэлла о более быстром сворачивании монетарного стимулирования, сообщала газета The Financial Times. Он также отмечал, что распространение «Омикрона» угрожает экономике США и может привести к снижению уровня трудоустройства и способствовать инфляции.

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