Байден выступил за долгосрочное военное присутствие США в Европе

Президент США Джо Байден выступает за долгосрочное американское военное присутствие в Европе. Об этом заявил в среду, 8 декабря, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [Байден] считает, что есть аргументы в пользу долгосрочного присутствия американских войск в Европе, которое способствовало предотвращению нападения на какую бы то ни было страну НАТО в Европе с момента основания Североатлантического альянса», — сказал Салливан на онлайн-форуме издания Defense One.

При этом он подчеркнул, что Байден назвал мотивацией задействовать американские войска за рубежом «ясно сформулированную цель», которая была бы связана с жизненно важными интересами США в сфере национальной безопасности.

Также военная поддержка Штатами какой-либо стороны должна быть частью «более крупной стратегии, которая не полностью или не слишком сильно зависит» от Пентагона, добавил Салливан.

Ранее в среду Байден подчеркнул, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России.

В этот же день посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. В представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью альянса.

Также в среду российский лидер Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником.

При этом 7 декабря Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.