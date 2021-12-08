Глава ВОЗ оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса

Распространение штамма коронавируса «Омикрон» в мире может оказать существенное влияние на ход пандемии, но необходимо получение дополнительных данных о его опасности. Об этом 8 декабря на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На данный момент о выявлении «Омикрона» сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их число будет расти. Некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом. Необходимо внимательно отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли этот вариант COVID-19 превзойти знаменитую «Дельту». Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование», — сказал он.

В то же время глава ВОЗ отметил, что данные, поступающие из Южной Африки, свидетельствуют о возможности повторного заражения «Омикроном», но он при этом может быть менее опасным, чем «Дельта». Однако, чтобы заявлять об этом с уверенностью, нужно собрать большее количество информации.

«Ближайшие дни и недели покажут, как будет развиваться этот штамм. Если страны буду ждать до тех пор, пока их больницы не заполнятся, то можно считать, что мы уже проиграли», — заключил Гебрейесус.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом в результате мутации. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

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