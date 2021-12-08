Путин высказался на тему безграничности свободы человека

Свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого. Такое заявление в среду, 8 декабря, сделал президент России Владимир Путин.

В данном контексте российский лидер провел параллель с вопросами безопасности стран. По его словам, каждое государство имеет право выбирать способ обеспечения своей безопасности, однако это не должно подрывать безопасность других стран.

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае — России», — заявил Путин журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он подчеркнул, что безопасность «должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех».

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». В начале переговоров российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции. Также он указал на то, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны.

Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.