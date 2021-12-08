Путин встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом в Сочи
Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В начале встречи российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.
«Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня», — отметил он.
Накануне в Кремле рассказали, что в ходе российско-греческих переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов сотрудничества стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Новость дополняется