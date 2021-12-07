Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря

Президент России Владимир Путин в среду, 8 ноября, проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

В конце ноября министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос призвал НАТО переключить свое внимание с России на реальные проблемы.

Вместе с тем, в преддверии встречи с Мицотакисом, 7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и американский лидер Джо Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.