Путин назвал содержательными переговоры с премьер-министром Греции

Переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом были содержательными и результативными. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Они (переговоры — Ред.) были весьма содержательными, результативными. Подробно обсуждены наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества», — сказал он на совместной пресс-конференции с Мицотакисом.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что комплексный совместный план действий России и Греции на 2022-2024 гг. будет как нельзя лучше соответствовать поставленным целям двух государств.

Кроме того, глава государства сообщил, что обсудил с премьером Греции отношения между Россией и ЕС, ситуацию на Балканах и проблематику Кипра. Путин подчеркнул, что российская сторона нацелена на поиск всеобъемлющего урегулирования в международно-правовых рамках, установленных резолюциями Совбезом ООН и предусматривающих создание на Кипре двухзональной, двухобщинной федерации с единым международным правосубъектным статусом.

Помимо прочего, Путин отметил, что российско-греческие связи продолжают укрепляться по всем направлениям. Так, за девять месяцев текущего года взаимная торговля выросла на 56%. Российские инвестиции в Грецию составляют почти $650 млн, уточнил президент.

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду сочинской резиденции «Бочаров Ручей». В начале встречи российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции.

В марте Путин заявил, что в России придают большое значение отношениям с Грецией. По его словам, отношения двух стран основываются на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости.