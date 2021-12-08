Премьер Греции отметил важность роли России в безопасности Европы

Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Он выразил надежду, что на Украине ситуация не дойдет до серьезных столкновений. Однако происходящее вызывает беспокойство, добавил премьер Греции.

«Должны соблюдаться в том числе и Минские соглашения. Греция заинтересована в разрешении, а не обострении кризиса», — отметил политик.

Со своей стороны Путин назвал переговоры с Мицотакисом содержательными и результативными.

«К визиту премьер-министра Греции также приурочено подписание целого ряда соглашений, в частности, в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы, высокие технологии», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Стороны подробно обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества России и Греции, в том числе и комплексный совместный план действий Москвы и Афин на 2022–2024 годы. Достигнута договоренность оказывать поддержку развитию туризма.

Также глава государства поблагодарил власти Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». В начале переговоров российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.

В ноябре генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус рассказал, что россияне при въезде в страну могут предъявлять сертификат о вакцинации в бумажном виде, так как греческое цифровое приложение не распознает QR-код вакцины «Спутник V», уточняет «Газета. Ru».