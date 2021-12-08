Путин поблагодарил Грецию за признание сертификатов вакцинации «Спутником V»

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, выразил слова благодарности властям Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты вакцинации Спутником V», — заявил он по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». В начале переговоров российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции. Также он указал на то, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны.

Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.

8 ноября генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус рассказал, что россияне при въезде в страну могут предъявлять сертификат о вакцинации в бумажном виде, так как греческое цифровое приложение не распознает QR-код вакцины «Спутник V», передает «Газета. Ru».

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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