Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Интернет
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной
Мир
Великобритания не поддержала спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае
Мир
Самую большую рождественскую ель в мире зажгли в Италии
Мир
Путин назвал последствия возмножного вступления Украины в НАТО
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Наука
«Союз МС-20» с космическими туристами пристыковался к МКС
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР
Сюжет:

Путин поблагодарил Грецию за признание сертификатов вакцинации «Спутником V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 8 декабря, выразил слова благодарности властям Греции за признание сертификатов о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Вашингтон прост: США пустят привитых «Спутником V» после признания ВОЗ
Почему это не упростит въезд в Штаты для россиян

«Благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты вакцинации Спутником V», — заявил он по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась ранее в среду в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». В начале переговоров российский лидер указал на то, что отношения стран развиваются весьма позитивно.

Мицотакис, в свою очередь, подчеркнул, что в Греции помнят о роли России в греческой революции. Также он указал на то, что Россия является частью архитектуры безопасности Европы, поэтому ее участие в диалоге интересует многие страны.

Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.

8 ноября генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус рассказал, что россияне при въезде в страну могут предъявлять сертификат о вакцинации в бумажном виде, так как греческое цифровое приложение не распознает QR-код вакцины «Спутник V», передает «Газета. Ru».

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021