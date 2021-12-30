Лучшие люди: кого мы потеряли в 2021-м

2 января из-за коронавирусной инфекции оборвалась жизнь советского и российского актера театра и кино, народного артиста России Владимира Коренева
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
7 января ушел из жизни народный артист России, актер тетра и кино Валерий Хлевинский. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Вечный зов», «Большая перемена», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и многих других
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Фото: из личного архива Исаака Халатникова
9 января не стало академика Исаака Марковича Халатникова, принимавшего участие в создании первой советской атомной бомбы
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
13 января скончался актер Денис Карасев. Он известен по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего 2» и многих других
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Один из создателей и бессменный художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский не смог победить коронавирус и ушел из жизни 14 января
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Фото: Getty Images/Nick Ut
17 января не стало одного из самых известных и влиятельных музыкальных продюсеров XX века Фила Спектора
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Фото: Global Look Press/Jennifer Graylock
23 января скончался легендарный американский телеведущий Ларри Кинг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
28 января ушел из жизни Василий Лановой — советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог, артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии
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Фото: Global Look Press/David Becker
7 февраля после продолжительной болезни умер Леон Спинкс — экс-чемпион мира, победивший Мохаммеда Али
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
18 февраля ушел из жизни гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, народный артист РСФСР Андрей Мягков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
6 марта скончался актер театра и кино Николай Сморчков. Он сыграл более 200 ролей, в том числе в фильмах «Верные друзья», «Война и мир», «Летят журавли», «Мы вас любим», «Кремлевские куранты»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
25 марта трагически погиб известный музыкант и журналист, основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий
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Фото: Global Look Press/UPPA/ZUMA Press
9 апреля в возрасте 99 лет умер принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II
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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России Эмиль Верник ушел из жизни 11 апреля
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
13 апреля не стало Леонида Борткевича, советского и белорусского эстрадного певца и музыканта, солиста золотого состава «Песняров»
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Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
4 мая скончался народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров
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Фото: Getty Images/Mark Reinstein
Американский певец Би Джей Томас, обладатель пяти премий «Грэмми», покинул этот мир 30 мая
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
6 июня скончался Резо Габриадзе, советский и грузинский сценарист, драматург, режиссер, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, лауреат Государственной премии СССР
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Фото: Global Look Press/Alexandr Yakovlev
Легендарного конькобежца Игоря Железовского не стало 12 июня. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м. Он шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991–1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991–1993). Четыре раза Железовский устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах
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Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
15 июня умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, скончался от осложнений после коронавируса 19 июня
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
23 июня ушел из жизни легендарный советский диктор Виктор Балашов
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Фото: РИА Новости/Фред Гринберг
2 июля не стало народного артиста СССР, художественного руководителя Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николая Сличенко
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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
5 июля умер Владимир Меньшов — знаменитый советский и российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, обладатель премии «Оскар» и номинации Берлинского кинофестиваля за фильм «Москва слезам не верит»
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Фото: Getty Images/Kevin Winter
7 июля ушел из жизни американский актер, режиссер, сценарист, продюсер Роберт Дауни-старший
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
15 июля не стало Петра Мамонова — актера, поэта, музыканта, солиста и основателя рок-группы «Звуки Му»
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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMA Press
6 сентября скончался знаменитый французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис Краснов ушел из жизни 7 сентября
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
8 сентября, спасая человека во время учений в Красноярском крае, погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
26 сентября скончался президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
23 октября ушел из жизни режиссер, народный артист России Александр Рогожкин
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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Легендарный советский диктор Игорь Кириллов скончался 29 октября
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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
11 ноября не стало писателя-сатирика, эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
20 ноября скончался народный артист России Валерий Гаркалин
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
Советская и российская актриса кино и театра Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября
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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
28 ноября умер российский певец, автор песен, композитор Александр Градский
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог Владимир Наумов скончался 29 ноября
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
3 декабря не стало советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
5 декабря ушел из жизни советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Кинорежиссер Сергей Соловьев, создатель революционной для своего времени «Ассы» и еще двух десятков работ, которые навсегда вошли в золотой фонд отечественного кино, скончался 13 декабря
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
22 декабря не стало ученого-радиотехника, предпринимателя, основателя компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина
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