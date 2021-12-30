Лучшие люди: кого мы потеряли в 2021-м

Легендарного конькобежца Игоря Железовского не стало 12 июня. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м. Он шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991–1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991–1993). Четыре раза Железовский устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах