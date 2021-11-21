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Слезы капали: умерла Нина Русланова

Актриса скончалась на 76-м году жизни
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Нина Русланова (слева) и Петр Вельяминов (справа) в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Тени исчезают в полдень». 1971 год
Фото: РИА Новости
В Москве на 76-м году жизни скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова. Какой мы запомним актрису — в фотогалерее «Известий»
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Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин». Режиссер Алексей Герман. Киностудия «Ленфильм». 1984 год. Актриса Нина Русланова в роли Наташи
Фото: РИА Новости
В роли Наташи в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин»
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Заслуженная артистка РСФСР Нина Русланова на торжественной церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
На торжественной церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР в 1989 году
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Народная артистка России Нина Русланова на съемочной площадке фильма по мотивам первой рукописи Н.В. Гоголя «Вий». Режиссер-постановщик и сценарист Олег Степченко. 2008 год
Фото: РИА Новости
На съемочной площадке фильма Олега Степченко, снятого по мотивам первой рукописи Гоголя «Вий»
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Актриса Нина Русланова на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины» режиссера Дмитрия Дьяченко. 2009 год
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
На съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины»
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Известная российская актриса Нина Русланова (на снимке) стала лауреатом «Призов Веры Холодной» в номинации «Самая мудрая». 2000 год
Фото: ТАСС/Александра Яковлева
После получения «Приза Веры Холодной» в номинации «Самая мудрая» в 2000 году
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Нина Русланова. 2007 год
Фото: Global Look Press/Irena Niko
Нина Русланова в 2007 году
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Актриса Нина Русланова (в центре), получившая национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Китайская бабушка» Владимира Тумаева, на 24-й торжественной церемонии вручения награды в Московском государственном академическом театре оперетты. 2011 год
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Получение «Ники» за лучшую женскую роль в фильме «Китайская бабушка» Владимира Тумаева
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