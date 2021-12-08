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У стрелявшего в московском МФЦ заклинило оружие

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У стрелявшего в людей в МФЦ на юго-востоке Москвы заклинило оружие. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал источник канала РЕН ТВ, отметивший, что жертв могло бы быть больше.

Ранее в этот день «Известия» выяснили, что с собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

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