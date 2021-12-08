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Соседка рассказала о подозреваемом в стрельбе в московском МФЦ

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Сергей Глазов, подозреваемый в убийстве двух и ранении четырех человек в московском офисе МФЦ «Рязанский», имел проблемы с психикой. Такое мнение о мужчине выразила его соседка 8 декабря.«Военные, вы понимаете, что у них с головой немножко не в порядке», — заявила женщина журналистам.

По ее мнению, на Глазова отрицательно повлияла военная служба, которая и могла спровоцировать у него агрессивное поведение.

В остальном, как отметила собеседница «Известий», мужчина был «нормальным соседом». Однако близко с ним она не общалась, подчеркнула соседка.

«Нормальный сосед был. В Советском Cоюзе, в свое время, его семья уехала за границу, больше их [его родителей] никто не видел. Семья нормальная, два брата», — рассказала она.

Соседка отметила, что жены и детей у Глазова не было. В квартире он жил один.

«Летом нормальный был, на велосипеде катался. Необычного ничего не было», — заключила женщина.

Ранее в среду стало известно, что все четверо пострадавших в результате нападения мужчины с огнестрельным оружием в МФЦ «Рязанском» находятся в тяжелом стоянии.

Стрельба произошла 7 декабря. По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В тот же день мать мужчины рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

В квартире мужчины, подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек в МФЦ, и в его машине прошли обыски. Из квартиры вынесли коробку с изъятыми в ходе обыска вещами. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причины инцидента.

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