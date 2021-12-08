Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве

Все четверо пострадавших в результате нападения мужчины с огнестрельным оружием в МФЦ «Рязанском» на юго-востоке Москвы находятся в тяжелом стоянии. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 декабря.

В частности, 10-летняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение шеи, пуля прошла навылет. Ранее сообщалось, что ребенка успешно прооперировали в Морозовской больнице.

Кроме того, тяжелое ранение получил 35-летний Евгений Кондратьев, сейчас он находится в экстренной реанимации. Там же лежит и 33-летняя Зайнаб Таймазова, которая получила огнестрельное ранение левой лопатки.

Еще одной пострадавшей стала 56-летняя Любовь Титова, она была ранена в грудь и правое плечо, сейчас она находится в операционном блоке.

Ранее во вторник, 7 декабря, 45-летний Сергей Глазов застрелил двух человек и ранил еще четверых.

В тот же день мать мужчины рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В квартире и машине мужчины, подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек в МФЦ, прошли обыски. Из квартиры вынесли коробку с изъятыми в ходе обыска вещами. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причины инцидента.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.