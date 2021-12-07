В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски

В квартире мужчины, подозреваемого в убийстве двух и ранении четырех человек в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, и в его машине прошли обыски. Об этом 7 декабря стало известно «Известиям».

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причины инцидента.

Ранее во вторник мать мужчины рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

Стрельба произошла 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Известно, что мужчина застрелил сотрудника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева. Мэр столицы Сергей Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника, который закрыл собой посетителей.

Среди пострадавших оказалась девочка 10 лет, она получила огнестрельное ранение в шею. Ребенка успешно прооперировали в Морозовской больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.