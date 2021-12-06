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У двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса

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У двух россиян, прибывших из Южно-Африканской Республики, выявили новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Роспотребназдора.

«Омикрон»-штамм подтвержден у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — сказано в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что COVID-19 обнаружили уже у десяти вернувшихся из ЮАР пассажиров. Варианты вируса в их случаях уточняются.

Ранее, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения этого штамма. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под штамм «Омикрон».

Как пишет «Газета.Ru», штамм уже обнаружили более чем в 30 странах, в том числе в Финляндии, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландах и Индии.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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