В РАН оценили необходимость новых ограничений из-за выявления штамма «Омикрон»

Особых дополнительных ограничений в связи с выявлением штамма коронавируса «Омикрон» в России не требуется из-за легкой формы протекания COVID-19 при этом варианте вируса. Об этом в понедельник заявил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Стародубов, курирующий медицину.

«Я в курсе, что обнаружено два человека с новым южноафриканским штаммом, но это не должно вызывать какую-либо панику», — цитирует его 6 декабря «Интерфакс».

По словам специалиста, ранее принятые меры предосторожности должны оставаться в силе, новые ограничения пока не нужны. Ученые изучают штамм. Как уже установлено, он заразен, но вызывает легкие формы осложнений, добавил академик.

Ранее в этот день новый штамм коронавируса выявили у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

28 ноября в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. После этого полеты в африканскую страну запретили. Всего прибыл из ЮАР 61 человек.

В тот же день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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