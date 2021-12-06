Патриарх Кирилл оценил вероятность заболеть COVID-19 в храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 6 декабря, призвал верующих не опасаться заболеть COVID-19 в храмах, так как в них соблюдаются ограничительные меры.

«Сожалею о том, что обстоятельства, связанные с пандемией, конечно, сокращают количество верующих, посещающих храмы. Понятно, кто-то опасается заболеть, поэтому меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, ну и, во-вторых, определенный порядок преследуется, чтобы люди не входили в тесное соприкосновение и чтобы храм не был местом распространения инфекции», — заявил патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

В марте патриарх Кирилл прошел двухэтапную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что он чувствовал себя хорошо после прививки.

В октябре 2020 года патриарх заявил, что пандемия COVID-19 ― возможно, «последний звонок» для человечества, который призывает людей обратиться к духовной жизни. Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса потребовала от людей «жить не по закону похоти» и налагать на себя большие самоограничения.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией 6 декабря сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 32 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев в Москве (3134), Санкт-Петербурге (2412) и Московской области (2215).

От последствий коронавируса за сутки скончались 1184 человека, полностью выздоровели после COVID-19 28 070 граждан.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 9 833 749 случаев болезни, выздоровели после COVID-19 8 530 476 человек.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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