В России за сутки выявили 32 136 случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 32 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве (3134), Санкт-Петербурге (2412) и Московской области (2215).

От последствий коронавируса за сутки скончались 1 184 человека, полностью выздоровели после COVID-19 — 28 070 граждан.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 9 833 749 случаев болезни, выздоровели после COVID-19 — 8 530 476 человек.

Накануне генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, но из-за нового штамма «Омикрон» следующий всплеск инфекции вероятен в конце января — начале февраля.

3 декабря вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что коронавирус продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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