Голикова призвала россиян прививаться «как можно скорее»

Коронавирус продолжает распространяться, прививаться нужно как можно скорее. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Данные тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф показывают при этом, что практически все регионы нашей страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне. Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», — приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19 слова Голиковой.

Вице-премьер добавила, что в РФ идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов.

«У нас есть абсолютный лидер – город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%. Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — заключила Голикова.

30 ноября главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. По ее словам, все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

Вместе с тем в настоящий момент в мире зафиксированы случаи заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». В связи с этим, как уточнила Попова, РФ вынуждена требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении туристов из ЮАР, сопредельных африканских государств, из Китая и Великобритании, а также ряда других стран, которые уже объявили об обнаружении штамма.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.