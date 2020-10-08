Патриарх Кирилл назвал пандемию COVID-19 «последним звонком» для человечества

Пандемия COVID-19 ― возможно, «последний звонок» для человечества, который призывает людей обратиться к духовной жизни. Об этом в четверг, 8 октября, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Главный вывод, который мы должны сделать из напасти (пандемии коронавируса. ― Ред.), обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», ― цитирует его пресс-служба Русской православной церкви.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что эпидемия коронавируса потребовала от людей «жить не по закону похоти» и налагать на себя большие самоограничения.

Ранее в этот день стало известно, что глава РПЦ отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. В четверг он по традиции должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общество открытым, но при быстром росте заболеваемости COVID-19 необходимо вводить различные ограничения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

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