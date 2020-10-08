Патриарх Кирилл отправился на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине из-за контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) в четверг, 8 октября.

Глава РПЦ в этот день по традиции должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В этом году он направил наместнику лавры послание с поздравлениями и выразил сожаление, что не сможет приехать, объяснив причины своего отсутствия

«Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — заявил патриарх, подчеркнув, что посчитал невозможным риск подвергать опасности заражения присутствующих на торжестве.

Патриарх Кирилл 20–21 августа совершил первый после начала пандемии коронавируса визит за пределами Москвы и Московской области — в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. После литургии в Свято-Троицком соборе монастыря глава РПЦ призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти.