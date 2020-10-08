Прямой эфир

Патриарх Кирилл отправился на карантин из-за контакта с больным COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине из-за контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) в четверг, 8 октября.

Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю
Активный рост числа выявленных заражений коронавирусом продлится еще три недели, считают эксперты

Глава РПЦ в этот день по традиции должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В этом году он направил наместнику лавры послание с поздравлениями и выразил сожаление, что не сможет приехать, объяснив причины своего отсутствия

«Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — заявил патриарх, подчеркнув, что посчитал невозможным риск подвергать опасности заражения присутствующих на торжестве.

Патриарх Кирилл 20–21 августа совершил первый после начала пандемии коронавируса визит за пределами Москвы и Московской области — в Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь. После литургии в Свято-Троицком соборе монастыря глава РПЦ призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном — смерти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020