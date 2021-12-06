Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Мир
Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки
Политика
Лавров прилетел в Индию для переговоров в формате «2+2»
Армия
РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Экономика
Эксперт спрогнозировал подорожание ряда товаров к Новому году до 7%
Мир
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению
Общество
В Анадыре из-за сильного ветра отменили все автобусы
Общество
Спасатели восстановили работу вентилятора на шахте «Листвяжная»
Общество
МВД представило список причин для повторной дактилоскопии мигрантов в РФ
Сюжет:

В ВОЗ рассказали о течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые появившиеся данные говорят о том, что заболевшие «Омикрон»-штаммом COVID-19 переносят коронавирус в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать рано. Об этом 5 декабря заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ»
Вирусолог Павел Волчков — о новом штамме коронавируса, анализе на поддельные сертификаты о вакцинации и «детях» «Дельты»

«Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом «Омикрон», как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», — рассказала эксперт ВОЗ в эфире канала CBS.

Ван Керкхове отметила, что процесс от инфицирования человека до полного выздоровления занимает время, поэтому опасность «Омикрона» можно будет оценить только спустя несколько недель. При этом она отметила необходимость действовать быстро и взять распространение штамма под контроль.

«Большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Большее количество госпитализаций может означать большее количество смертей. Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма по всему миру», — уточнила эксперт ВОЗ.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021