В ВОЗ рассказали о течении COVID-19 при «Омикрон»-штамме

Первые появившиеся данные говорят о том, что заболевшие «Омикрон»-штаммом COVID-19 переносят коронавирус в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать рано. Об этом 5 декабря заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом «Омикрон», как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано», — рассказала эксперт ВОЗ в эфире канала CBS.

Ван Керкхове отметила, что процесс от инфицирования человека до полного выздоровления занимает время, поэтому опасность «Омикрона» можно будет оценить только спустя несколько недель. При этом она отметила необходимость действовать быстро и взять распространение штамма под контроль.

«Большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Большее количество госпитализаций может означать большее количество смертей. Мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельта-штамма по всему миру», — уточнила эксперт ВОЗ.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112