Профессор сравнил аварии на шахтах «Листвяжная» и «Распадская»

Аварии на «Листвяжной» и «Распадской» в 2010-м году произошли, скорее всего, из-за человеческого фактора или по вине экспертов, которые не доработали проектную документацию, поделился доктор технических наук, профессор, консультант по научной работе ООО «Горный ЦОТ» Анатолий Трубицын 5 декабря в беседе с «Известиями».

«Вообще катастрофы похожи чем-то друг на друга. Прежде всего потери людей — это боль. И, как сказал наш президент, на самом деле это больно и обидно даже не то слово. Вот здесь в чем-то есть какие-то аналогии. Это, например, на «Распадской» было два взрыва, на «Листвяжной», по слухам опять же, тоже вроде бы был второй взрыв. Также и на «Распадской», и на «Листвяжной» гибли горноспасатели», — сказал он.

Трубицын отметил, что на «Распадской» не было зафиксировано превышения концентрации метана по всем выработкам шахты, а случае с «Листвяжной» даже президент Владимир Путин озвучил, что с другого датчика шли показания.

«В оборудовании с точки зрения электрической искры и взрывозащиты обязательно в шахте проходит сертификация, она вся во взрывозащищенном исполнении, то есть при исправных машинах и оборудовании, этого не должно произойти и не происходит. Если кто-то что-то там открыл и не закрыл, заглушку вставил и так далее», — продолжил профессор.

На «Распадской» датчики работали даже после первого взрыва. И передавали диспетчеру показания. Но, по мнению Трубицына, плохо работала система оповещения и связи. На тот период особых требований к этому не было. А общая протяженность выработок на шахте достигала 160 км.

«И вот произошел первый взрыв, а всех людей сразу не вывели из шахты. Люди сидели на других участках, кто-то продолжал работать или ждал команды на выход. Ее не поступило. И даже не выходили люди после второго взрыва, который гораздо разрушительнее был», — подчеркнул Трубицын.

На крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» в 2010 году произошла авария, унесшая жизни 91 человека, в том числе 20 спасателей. Первый взрыв произошел в шахте 8 мая. На следующий день, когда в шахту спустились спасатели, произошел второй, более мощный взрыв.

Ранее горный инженер Александр Балахнин заявил, что авария на шахте «Листвяжная» является типовой, и ее причина — нарушение техники безопасности. Он отметил, что в свое время при работе на опасной шахте, в которой внезапный выброс метана мог превышать 20 куб. м на тонну добываемого угля, все шахтеры четко соблюдали технику безопасности. У каждого была повышенная ответственность за свое дело, и у шахтеров, и у руководства шахты.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС. Всего в шахте на тот момент находились 285 горняков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

По некоторым данным, работники шахты неоднократно сообщали об опасной концентрации метана, но их заставляли работать. Фигурантами дел являются пять человек — руководители шахты и инспекторы Ростехнадзора.