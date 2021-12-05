Горный инженер объяснил возможные причины аварии на «Листвяжной»

Авария на шахте «Листвяжная» является типовой, и ее причина — нарушение техники безопасности, заявил горный инженер Александр Балахнин 5 декабря в беседе с «Известиями».

«Такие аварии типовые. Это нарушение техники безопасности прежде всего, нарушение производства проведения работ и собственно безалаберность со стороны людей. А основная причина — экономическая подоплека. Люди хотят заработать денег. Если начальство гонит в шахту, тем более если, как на «Листвяжной», мол, не пойдете, то завтра можете быть уволены, то, конечно, напрягаются и идут в шахту, несмотря на опасность», — отметил Балахнин.

Он рассказал, что в свое время при работе на опасной шахте, в которой внезапный выброс метана мог превышать 20 куб. м на тонну добываемого угля, все шахтеры четко соблюдали технику безопасности. Проводились спецмероприятия по обеспыливанию шахты, смывали пыль, которая в соединении с метаном взрывоопасна. Специальной инертной пылью посыпали борта выработок. Следили за электричеством, которое отключается автоматически при превышении концентрации метана от 2%, так как при объеме от 2% до 9% происходит взрыв, а потом газ горит.

Балахнин указал, что при нарушении одного фактора системы безопасности может возникнуть искра, за которой последует серия взрывов в шахте. Он вспомнил о трагедии на шахте «Распадская» в 1983 году, где погибли 20 человек. И шахтеров специально возили посмотреть, что происходит при взрыве такого масштаба.

«Что мне там довелось увидеть — это производит очень сильные впечатления, потому что после взрыва живым в шахте остаться невозможно. Как правило, виновники погибают первыми. По степени повреждения людей там несколько факторов. <…> Давление высокое при взрыве, огонь и, если вдохнуть этот воздух, один вдох, и человек умирает от ожога легких», — рассказал он.

По его словам, последствия взрыва, где удалось побывать после аварии на шахте, были ужасными. На 3 км выработка была завалена, кровля и крепь обрушились, найти людей в таком месте спасателям тяжело.

«На шахте, где я работал, каждый шахтер имел свою степень ответственности. Если ты первый раз нарушил, тебе дают специальный предупредительный жетон. Если ты получил их несколько, то тебя увольняют и больше никто на работу не возьмет. Потому что от одного человека зависит жизнь десятков людей. И поодиночке шахта не забирает при взрыве», — подчеркнул специалист.

Балахнин напомнил, что теперь довольно низкий уровень ответственности за аварии на шахтах. В 1983 году за гибель 20 человек в тюрьму отправились 20 человек, а в 2010-м за смерть 91 человека на «Распадской» никто не сел, отметил Балахнин.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС. Всего в шахте на тот момент находились 285 горняков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

По некоторым данным, работники шахты неоднократно сообщали об опасной концентрации метана, но их заставляли работать. Фигурантами дел являются пять человек — руководители шахты и инспекторы Ростехнадзора.

2 декабря в ходе онлайн-совещания, которое провел президент России Владимир Путин по ситуации в угольной отрасли Кузбасса и ЧП на шахте «Листвяжная», гендиректор АО «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта, заверил, что готов понести наказание за произошедшее.