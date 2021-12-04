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Комиссия в Гвиане допустила к заправке «Союз-СТ-Б»

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«Роскосмос» в субботу, 4 декабря, сообщил о получении допуска от госкомиссии во Французской Гвиане к заправке ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». Старт назначен на 03:19 мск воскресенья.

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«Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к повторной заправке ракету-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами Galileo FOC. Старт запланирован в 03:19 мск 5 декабря», — говорится в сообщении.

«Будем надеяться, что грозовой фронт пройдет мимо. Последняя перед пуском сводка погоды, определяющая возможность старта нашей ракеты в Куру, будет получена за 20 минут до пуска», — написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Накануне запланированный на 4 декабря запуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру, был перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о повторном переносе было принято французской стороной за семь минут до пуска.

2 декабря пуск ракеты-носителя также переносили на сутки. Тогда причиной была неготовность французской корабельной станции приема телеметрической информации.

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея. К настоящему моменту на околоземную орбиту было выведено в общей сложности 28 спутников (включая экспериментальные и рабочие аппараты).

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