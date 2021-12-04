Старт ракеты-носителя «Союз» перенесли на сутки

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в субботу, 4 декабря.

Решение о повторном переносе было принято французской стороной.

Новое запланированное время пуска — 5 декабря 3:19 мск, сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале добавил, что решение приняли за семь минут до пуска.

2 декабря пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане уже переносили на сутки. Тогда причиной была неготовность французской корабельной станции приема телеметрической информации.