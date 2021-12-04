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В Совфеде заявили об отсутствии у России намерений нападать на Украину

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РФ не собирается нападать на Украину, западные и украинские СМИ нагнетают ситуацию, рассказывая о якобы планируемом Россией вторжении в эту страну в начале 2022 года. Об этом 4 декабря заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

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«Они нагнетают ситуацию, по большому счету не задумываются над анализом ситуации... Они избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы... Никто не собирается нападать на Украину, мы-то это знаем. Они должны показать, что работают каждый день, и каждый день они что-то анализируют и выдают подобные заключения», — цитирует сенатора телеканал RT.

По словам Цекова, после января появятся публикации о том, что «нападение» произойдет в феврале или в марте.

«При этом они понимают, что пройдет январь, все забудут, о чем они говорили, начнут говорить, что ошиблись про январь, давайте будем говорить о том, что всё будет происходить в феврале или в марте. Довольно примитивная система оценок... Это действительно является правдой: мы не собираемся нападать на Украину», — заключил он.

Ранее в этот день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Газета сослалась также на спутниковые снимки и сообщила, что силы РФ якобы сосредоточены в четырех точках. Кроме того, газета отметила, что Россия якобы ведет информационную кампанию против Украины и НАТО, чтобы обвинить Украину в потенциальной эскалации.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. По словам Захаровой, ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы.

Ранее в ряде западных СМИ уже заявляли о якобы возможном российском вторжении. В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, РФ может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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