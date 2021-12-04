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Диетолог опровергла миф о необходимости выпивать 2 л воды в день

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Диетолог Юлия Чехонина 4 декабря согласилась с мнением американских ученых о том, что миф о необходимости выпивать два литра воды в день не имеет научного подтверждения.

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Эксперт отметила, что человеческому организму действительно нужны 2 л жидкости, однако речь идет вовсе не о выпитой воде.

«Нужно понимать, что жидкость находится еще и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл. Еще около 400 мл образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — пояснила она в беседе с 5-tv.ru.

Кроме того, Чехонина подчеркнула, что количество жидкости, требуемой конкретному человеку, вычисляется из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела — 35–40 мл.

Если сложить жидкость, вырабатываемую организмом, и ту, что человек потребляет с пищей, остается около полутора литров, которые необходимо употребить отдельно. Каждый день следует выпивать не менее двух стаканов непосредственно воды, указала диетолог.

Ранее, в августе, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала, что некоторые мифы о «чудодейственных свойствах» воды ничем в действительности не подкреплены. Так, один из самых распространенных мифов заключается в том, что в расчете суточной нормы жидкости учитывается только чистая вода. На самом деле считать надо всю жидкость: воду, чай, кофе, соки, бульон в супе и даже фрукты, отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что норма потребления у каждого человека индивидуальна, и рассчитывается она в зависимости от пола, веса и физической активности.

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