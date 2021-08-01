Диетолог раскрыла мифы о «чудодейственных свойствах» воды

Интернет пестрит самыми разными высказываниями о чудодейственных свойствах воды и советами по ее употреблению, и часть из представленной информации не соответствует научным фактам. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

Один из самых распространенных мифах о потреблении воды касается расчета суточной нормы вещества, а именно — утверждение о том, что учитывается только чистая вода. На самом деле считать надо всю жидкость: воду, чай, кофе, соки, бульон в супе и даже фрукты. В то же время в расчет не включается алкоголь и газировка, так как подобные напитки считаются едой. Румянцева предупредила любителей кофе: напиток обладает мочегонным эффектом, следовательно, к нему следует добавлять немного жидкости.

Следующий миф — это утверждение о необходимости каждый день пить по два литра воды, когда в реальности норма потребления у каждого человека индивидуальна, и рассчитывается она в зависимости от нескольких факторов: пола, веса и физической активности.

«Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25–30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки», — поделилась диетолог в своем комментарии изданию «Прайм».

Эксперт предостерегла: для людей, страдающих от заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы, существуют определенные ограничения в питьевом режиме, которые всегда может подтвердить врач. А при высокой температуре или острых инфекционных заболеваниях количество жидкости следует увеличить.

Если говорить про людей с избыточной массой тела, то для них суточное количество жидкости рассчитывается на идеальный вес для определенного роста и пола. При похудении объем потребляемой жидкости рассчитывается немного по другой формуле, а именно — 40 мл на/кг идеального веса. Румянцева также подчеркнула, что заключение о том, что вода способствует снижению веса — это тоже один из мифов.

«Дело в том, что в некоторых случаях мы можем перепутать голод и жажду и, вместо того, чтобы выпить воды, начинаем есть и набираем лишний вес. Кроме того, если мы будем утолять жажду водой вместо сладкой газировки, то тоже будем худеть. На этом «волшебные» свойства воды заканчиваются», — объяснила эксперт.

Еще одной распространенной неточностью является омолаживающее действие воды, а рамках которого, как правило, заявляется о свойстве вещества вывести из организма токсины. На деле состояние кожи посредством потребления воды улучшается только у категории людей, у которой наблюдается обезвоживание. А вот с проблемой токсинов прекрасно справляются здоровые почки.

Ранее, 23 июля, американские диетологи назвали пять видов напитков, которые негативно влияют на фигуру и препятствуют снижению веса. По словам специалистов, при уменьшении массы тела немаловажен отказ от высококалорийных напитков, а не одно внимание на еде.