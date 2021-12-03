МХАТ им. Горького представит обновленный логотип

Обновленный логотип Художественного театра - МХАТа имени Горького будет представлен в следующем сезоне, рассказал в пятницу, 3 декабря, генеральный директор театра Владимир Кехман.

«Центральным элементом логотипа Художественного театра - МХАТа имени Горького, безусловно, останется чайка. Это символ театра, олицетворение творческого поиска его основателей» — подчеркнул Кехман в беседе с «Известиями».

По его словам, обновленный логотип будет представлен публике уже в следующем сезоне.

Ранее в пятницу Кехман рассказал, что Московский художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького теперь будет называться Художественный театр – МХАТ им. М. Горького. Как пояснил Кехман, это возвращение к прежнему названию театра. Так, изначально театр назывался Художественный, потом Московский художественный, а потом стал МХАТом.

24 ноября сообщили, что МХАТ закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года.

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы всё исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил Кехман.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. 1 ноября Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

По мнению гендиректора, с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной несправедливо поступили — не только сменивший ее Бояков, но и все, кто был либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Кехман считает, что Доронину предали, и, хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: именно ему нужно разрешить разногласия.