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МХАТ им. Горького сменит название

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Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького теперь будет называться Художественный театр - МХАТ им. М. Горького. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

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«Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького», — приводит ТАСС его слова.

Как пояснил Кехман, это возвращение к прежнему названию театра. Так, изначально театр назывался Художественный, потом Московский Художественный, а потом стал МХАТом.

Изменения произойдут в следующем году, добавил гендиректор театра.

24 ноября сообщил, что МХАТ закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года.

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы всё исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил он.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. 1 ноября Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

По мнению гендиректора, с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной несправедливо поступили — не только сменивший ее Бояков, но и все, кто был либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Кехман считает, что Доронину предали, и, хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: именно ему нужно разрешить разногласия.

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