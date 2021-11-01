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Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

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Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил в понедельник, 1 ноября, что покидает театр.

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Бояков отметил, что вечером директор театра Владимир Кехман предложил ему написать заявление об уходе.

«Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной», — написал он.

Другие аспекты разговора с Кехманом он комментировать отказался, добавив, что благлдарен всем, кто с ним сотрудничал все эти три года. И пожелал МХТ «успехов и развития».

О своих дальнейших профессиональных планах он обещал сообщить позднее.

8 октября, накануне первых премьер сезона, Бояков рассказал об обстановке в театре. В частности, он назвал «замороженной» ситуацию с президентом театра Татьяной Дорониной.

2 июля в СМИ появилась информация, что Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить театр и уволить Боякова.

В театре заявили, что данного письма не видели, и предположили, что послание было написано специально, чтобы его распространяли СМИ. Кроме того, там предположили, что актрисой может манипулировать круг лиц, которые используют ее в своих корыстных интересах.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.

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