МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца

МХАТ имени Горького закроют на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Об этом в среду, 24 ноября, заявил новый гендиректор театра Владимир Кехман во время очередного собрания труппы.

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — объяснил он.

Об изменениях в репертуаре директор говорить не стал. При этом он рассказал, что творческих площадок театра станет меньше, их останется две — Малая и Большая сцена. На Малую перенесут максимальное количество спектаклей нынешнего репертуара.

Из начатого при бывшем худруке Эдуарде Боякове Кехман планирует сохранит спектакль Галины Полищук по произведению Захара Прилепина «Женщины Есенина». Премьера назначена на 2 и 3 декабря.

«Мне очень нравится наш проект «Женщины Есенина», и он поможет начать новый этап в жизни театра. Во МХАТ должна вернуться преемственность поколений. Будем придерживаться принципа «единство и индивидуальность», — поделился он.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. 1 ноября худрук Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

По словам гендиректора, с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной несправедливо поступили — не только сменивший ее Бояков, но и все, кто был либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Кехман считает, что Доронину предали, и, хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: именно ему нужно разрешить разногласия.