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Бизнес призвал ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации

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Российский и иностранный бизнес призвал власти Евросоюза, США, Канады, Великобритании и России ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Меморандум об этом подписан в пятницу, 3 декабря, на пресс-конференции.

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«Бизнес обеспокоен сложившейся ситуацией и в качестве решения предлагает ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации», — рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Документ подписан представителями РСПП, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации итальянских промышленников в России, Американской торговой палаты в России, Франко-российской торгово-промышленной палаты, Российско-Германской внешнеторговой палаты, Итало-Российской торговой палаты, Восточного комитета немецкой экономики, MEDEF International, Канадской деловой ассоциации в России и Евразии, Российско-Британской торговой палаты.

30 ноября бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» необходимо признать в Евросоюзе, как и сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России. По его словам, это нужно, чтобы не допустить нового закрытия границ.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий.

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 как «очень позитивные». Он отметил, что взаимное признание сертификатов сторонам, возможно, удастся согласовать в течение нескольких месяцев.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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