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Депутат Европарламента призвал ЕС признать российские COVID-сертификаты

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Сертификаты о вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» необходимо признать в Евросоюзе, как и сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков.

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«ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со «Спутником» должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом европарламентарий подчеркнул, что это нужно, чтобы не допустить нового закрытия границ.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий.

18 ноября гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году, этим вопросом занимается Минздрав РФ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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