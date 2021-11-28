Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как «очень позитивные» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий». <...> Это технологический процесс, и там много технологически разных задач», — рассказал он журналистам 28 ноября.

По словам представителя Кремля, существуют основания полагать, что в течение нескольких месяцев сторонам удастся согласовать взаимное признание сертификатов.

18 ноября гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году.

12 ноября президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире.

В тот же день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.