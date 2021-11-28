Прямой эфир
Общество
Декабрь в Москве начнется со снега и метелей
Мир
Барьер для прохождения в парламент Киргизии преодолели 6 партий
Мир
Финляндия до 19 декабря ограничила въезд из Африки из-за «Омикрона»
Мир
Кремль выразил надежду на встречу Путина и Байдена до конца года
Мир
Власти ФРГ попросили конгресс США не вводить санкции против СП-2
Мир
Минздрав США заявил о большой опасности «Омикрон»-штамма коронавируса
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России
Спорт
«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Мир
Глава МИД Украины пообещал не решать проблему Донбасса военным путем
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Сюжет:

Песков назвал позитивными контакты с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как «очень позитивные» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Нажим ожидания: что мешает ЕС и РФ признать COVID-сертификаты друг друга
И как в Брюсселе объясняют затягивание переговоров по этой теме

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий». <...> Это технологический процесс, и там много технологически разных задач», — рассказал он журналистам 28 ноября.

По словам представителя Кремля, существуют основания полагать, что в течение нескольких месяцев сторонам удастся согласовать взаимное признание сертификатов.

18 ноября гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что позитивные новости по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса можно ожидать в 2022 году.

12 ноября президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире.

В тот же день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021