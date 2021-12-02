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Сборная России обыграла Швецию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса
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Сборная России по теннису в четверг, 2 декабря, одержала победу над сборной Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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В последнем четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная России выглядит однозначным фаворитом

Выход в полуфинал турнира обеспечил Даниил Медведев, который обыграл в Мадриде Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Ранее в четверг Андрей Рублев победил Элиаса Имера со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

В полуфинале российская сборная встретится с командой Германии. Матч состоится 4 декабря.

Ранее, 29 ноября, Российские теннисисты обыграли соперников из Испании. Они выиграли два из трех поединков. Решающее противостояние состоялось между российской парой, состоящей из Аслана Карацева и Андрея Рублева, и испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом.

В состав команды России входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Россияне являются двукратными обладателями трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.

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