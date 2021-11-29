Российские теннисисты вышли в четвертьфинала Кубка Дэвиса

Российские теннисисты обыграли соперников из Испании и вышли в 1/4 финала турнира Кубок Дэвиса. Они выиграли два из трех поединков.

Решающее противостояние состоялось между российской парой, состоящей из Аслана Карацева и Андрея Рублёва, и испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась волевой победой россиян со счетом 4:6, 6:2, 6:4. В итоге счет стал 2-1 в пользу команды Федерации тенниса России, пишет «Спорт-Экспресс».

До этого Рублёв в одиночном разряде уступил Лопесу со счетом 6:2, 3:6, 4:6, а Даниил Медведев сравнял счет, победив Пабло Карреньо Бусту — 6:2, 7:6 (7:3).

В четвертьфинале Кубка Дэвиса россияне сыграют с командой Швеции. Матчи пройдут в четверг, 2 декабря.