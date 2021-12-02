Путин заявил о необходимости изменить структуру оплаты труда шахтеров

Необходимо изменить структуру оплаты труда шахтеров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Путин указал, что существующая сейчас система оплаты труда шахтеров создает для них экономические стимулы пренебрегать требования безопасности.

«И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — сказал глава государства.

Президент РФ напомнил о договоренности, что условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда шахтеров должна быть не менее 70%.

«В соответствии с трудовым законодательством условно-постоянная часть включает в себя в том числе оплату по сдельным расценкам, в том числе сдельный приработок», — констатировал президент, отмечая, что это позволяет привязать оплату труда шахтеров к количеству добытого сырья.

Кроме того, во время совещания Путин высказал недовольство из-за доклада главы Минтруда РФ Антона Котякова об оплате труда шахтеров.

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — сказал Путин.

Также в четверг Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил президент страны.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.