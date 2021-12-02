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Офтальмолог предупредил о приводящем к слепоте осложнении коронавируса

Офтальмолог предупредил об осложнении коронавируса, приводящем к слепоте
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Коронавирус — это системное заболевание, способное негативно влиять на многие системы организма, в том числе на зрительную. Об этом врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Андрей Демчинский предупредил в четверг, 2 декабря.

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Специалист рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», что патологии сетчатки, которые могут возникнуть при тромбозе сосудов глаза, имеют очень серьезные последствия. Сосуды сетчатки отличаются маленьким размером, поэтому в случае их тромбирования часть сетчатки прекращает получать питание и отмирает.

«Ковид иногда может повредить глаза, причем серьезно, потому что повреждается сетчатка, тромбируются сосуды, сетчатка теряет питание и гибнет, либо полностью, либо частями, и восстановить этот участок бывает невозможно», — сказал офтальмолог.

Он посоветовал при первых признаках выпадения полей зрения обращаться к специалисту, чтобы своевременно начать принимать необходимые препараты.

«Здесь важно, если возникает выпадение поля зрения, человек это должен заметить, то это нельзя переносить на ногах, что мы очень любим делать. Потому что эти тромбозы, чем раньше ты начнешь лечение, чем раньше попадешь к доктору, тем раньше он тебе введет тромболитик, и можно сохранить зрение», — заключил он.

Ранее в этот день ученые заявили об участившихся случаях развития сахарного диабета у переболевших коронавирусом. Повреждение клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, а также в результате аутоиммунного поражения, сообщает телеканал «360». Ситуация настолько серьезная, что международная группа специалистов создала специальный регистр, куда вносят больных со связанным с COVID-19 диабетом — CoviDiab.

29 ноября крупнейшее на сегодняшний день международное исследование осложнений COVID-19 на головном мозге, проведенное несколькими лечебными учреждениями, показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, скорее всего, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы. Среди осложнений — инсульт, кровотечения и другие потенциально смертельные осложнения.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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