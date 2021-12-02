Врачей обеспокоили участившиеся случаи постковидного диабета

Ученые заявили об участившихся случаях развития сахарного диабета у переболевших коронавирусом. Повреждение клеток поджелудочной железы может происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, а также в результате аутоиммунного поражения. Ситуация настолько серьезная, что международная группа специалистов создала специальный регистр, куда вносят больных со связанным с COVID-19 диабетом — CoviDiab.

С помощью этой базы данных эксперты надеются классифицировать разновидности патологии. Попадание в регистр будет определяться наличием гипергликемии, подтвержденным диагнозом COVID-19, а в анамнезе — отсутствием диабета и нормальным уровнем гликированного гемоглобина (отражает средний уровень глюкозы в крови за последние три месяца). Позднее в него будут включать пациентов с предшествующим диабетом, которые испытывают тяжелые нарушения метаболизма при коронавирусной инфекции.

Так, в Лондоне исследователи сообщили о 80%-м увеличении количества впервые выявленных случаев сахарного диабета I типа у детей во время пандемии по сравнению с доковидным периодом. В России ситуация не такая критическая, но уже начинает двигаться в аналогичном направлении.

В рамках решения описанной проблемы отечественные ученые проводят исследования и изучают, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета, повышенным риском онкологических заболеваний и так далее. Но на это потребуется немало времени, уверены специалисты.

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«Последствия ведут: у переболевших всё чаще выявляют постковидный диабет»