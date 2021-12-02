Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения безопасности на шахтах
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Мир
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Мир
В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»
Сюжет:

Одно из трех поднятых из «Листвяжной» тел пока не опознали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одно из трех тел, поднятых из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, пока не опознали. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

«Отделения ВГСЧ продолжают подъем ранее обнаруженных тел шахтеров. Подняты еще три тела: Капленко А.Г. (предварительные данные по номеру головного светильника); Ковалев О.Ф. (предварительные данные по номеру головного светильника); в настоящий момент тело не опознано (без опознавательных знаков)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Цивилева.

В шахте остаются тела еще 35 погибших.

Ранее в этот день горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная». Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. К 12:00 мск были найдены тела двух погибших.

Как 2 декабря сообщил Цивилев, совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий.

Глава Кузбасса также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» будет выписана из больниц к 3 декабря. В настоящее время в медучреждениях находятся 16 человек, один из них в состоянии средней степени тяжести.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021