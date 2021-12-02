Одно из трех поднятых из «Листвяжной» тел пока не опознали

Одно из трех тел, поднятых из шахты «Листвяжная» в Кузбассе, пока не опознали. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Отделения ВГСЧ продолжают подъем ранее обнаруженных тел шахтеров. Подняты еще три тела: Капленко А.Г. (предварительные данные по номеру головного светильника); Ковалев О.Ф. (предварительные данные по номеру головного светильника); в настоящий момент тело не опознано (без опознавательных знаков)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Цивилева.

В шахте остаются тела еще 35 погибших.

Ранее в этот день горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная». Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. К 12:00 мск были найдены тела двух погибших.

Как 2 декабря сообщил Цивилев, совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий.

Глава Кузбасса также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» будет выписана из больниц к 3 декабря. В настоящее время в медучреждениях находятся 16 человек, один из них в состоянии средней степени тяжести.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.