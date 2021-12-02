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Диспетчер «Листвяжной» сообщил в МЧС о задымлении на шахте только через полчаса

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В четверг, 2 декабря, стало известно, что диспетчер «Листвяжной» сообщил в МЧС о задымлении на шахте только спустя полчаса после начала пожара.

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По данным «Известий», авария на шахте произошла в 4:21 мск, однако сигнал о ЧП поступил в МЧС только в 4:52 мск. Таким образом, задержка в информировании спасательных служб составила 31 минуту.

Ранее в этот день горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная». Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших

Накануне власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек, в результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Прокурорские проверки после ЧП выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты Кузбасса. Работает горячая линия, позвонив на которую, можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.

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