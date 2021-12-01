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В ФРГ оценили предложение Путина о переговорах по нерасширению НАТО на восток

Евродепутат от ФРГ Кра оценил предложение Путина о переговорах по нерасширению НАТО на восток
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Президент России Владимир Путин вновь доказывает свою готовность к компромиссу. Об этом в среду, 1 декабря, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра, комментируя предложение российского лидера начать переговоры о нерасширении НАТО на восток.

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«Путин снова доказывает свою готовность к компромиссу. Это делает ему честь. Но я не думаю, что ожидается еще одно расширение на восток. Это было бы не в интересах европейцев и, конечно, не в интересах немцев. Настало время и для разоружения в украинском конфликте — никакого дальнейшего обострения ситуации», — сказал он.

Ранее в этот день Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства подчеркнул, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Помимо этого Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» при этом отметил, что при нынешнем отношении ряда членов НАТО к России предоставление юридических гарантий того, что альянс не будет расширяться на восток, вряд ли возможно.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, поскольку проходят в непосредственной близости у российских границ.

30 ноября Путин также указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие. Он также указал, что страна в состоянии ответить на возможное появление угрожающих Москве ударных комплексов у российских границ.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем. Он добавил, что Североатлантическому альянсу нужно активизировать усилия и сделать больше для стран, желающих присоединиться.

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