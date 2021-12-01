Нуланд пригрозила РФ «небывалыми» санкциями в случае шагов по дестабилизации на Украине

Если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, к ней будут применены санкции, которых «ранее не было». Об этом 1 декабря сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — сказала Нуланд по видеосвязи на Киевском форуме безопасности.

Ранее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. В то же время он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности распространяется только на входящие в НАТО страны, тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

Тогда же глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила РФ в злонамеренных действиях. Она призвала российскую сторону «не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на территорию Украины».

За день до этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что США и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о военных планах Кремля в отношении соседних государств, заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил о якобы возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.