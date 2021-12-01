Глава МИД Великобритании прокатилась на танке во время визита в Эстонию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, поездка состоялась недалеко от границы России. Соответствующие кадры опубликовала во вторник, 30 ноября, газета The Times.

По информации издания, Трасс подобным жестом хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Речь идет о случае, который произошел в 1986 году. Тогда СМИ запечатлели Тэтчер в британском танке во время поездки в Германию.

На опубликованных кадрах с поездки Трасс можно заметить, как глава ведомства в камуфляжном жилете и каске едет на танке по заснеженному полигону.

Вместе с тем новый министр иностранных дел Соединенного Королевства обвинила Россию в злонамеренных действиях. При этом Трасс также призвала российскую сторону «не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на территорию Украины».

Ранее во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил о якобы возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.