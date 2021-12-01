Генсек НАТО рассказал о возможном введении новых санкций против РФ

Страны — члены Североатлантического альянса (НАТО) могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. Об этом заявил в среду, 1 декабря, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов стран альянса.

«Страны НАТО имеют широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты», — заявил Столтенберг.

Он также напомнил, что «принцип коллективной безопасности распространяется только на страны — члены НАТО», тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

«Мы обсудили текущую ситуацию (в районе восточной границы Украины. — Ред.), надо сохранять бдительность и избегать эскалации, министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия по отношению к Украине будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России», — заключил Столтенберг.

Ранее в этот день глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила РФ в злонамеренных действиях. При этом Трасс также призвала российскую сторону «не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на территорию Украины».

30 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил о якобы возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.